Sassano via ai lavori | 10.000 metri cubi di detriti per il Tanagro

A Sassano sono iniziati i lavori di rimozione di circa 10.000 metri cubi di detriti dal fiume Tanagro. Il materiale prelevato sarà trasferito in apposite aree di stoccaggio e utilizzato per interventi di consolidamento e protezione delle sponde. Le operazioni coinvolgono le zone lungo il corso d’acqua tra Sassano e Padula, con l’obiettivo di ridurre il rischio di alluvioni e migliorare la stabilità del territorio. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle modalità di riutilizzo dei detriti o sui tempi di completamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come verranno utilizzati i 10.000 metri cubi di detriti rimossi?. Quali zone tra Sassano e Padula beneficeranno della nuova protezione?. Perché l'intervento è rimasto bloccato per oltre due anni?. Quando si prevede la conclusione definitiva dei lavori di messa in sicurezza?.? In Breve Finanziamento di un milione di euro stanziato dalla Regione Campania tramite SMA Campania.. Lavori previsti tra Ponte Cappuccini e Ponte Fornino con riutilizzo sedimenti per argini.. Intervento atteso da due anni per risolvere criticità idrauliche decennali nel territorio.. Chiusura cantiere prevista entro l'estate per proteggere Sassano e Padula dalle piene. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassano, via ai lavori: 10.000 metri cubi di detriti per il Tanagro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fiume Tanagro, avviati i lavori presso la vasca Cappuccini di SassanoSono ufficialmente iniziati i lavori di svuotamento della vasca Cappuccini e di sistemazione idraulica del Fiume Calore-Tanagro nel territorio... Dighe in crisi: 160 milioni di metri cubi persi tra fango e detritiaffronta una gestione idrica complessa nonostante le precipitazioni degli ultimi mesi, con la capacità utile degli invasi che si attesta a circa 370... SASSANO, IL CONSORZIO DI BONIFICA HA DATO IL VIA AI LAVORI ALLA VASCA CAPPUCCINI: UN MILIONE DI EURO PER LA SICUREZZA DEL FIUME TANAGRO x.com SASSANO, IL CONSORZIO DI BONIFICA HA DATO IL VIA AI LAVORI ALLA VASCA CAPPUCCINI: UN MILIONE DI EURO PER LA SICUREZZA DEL FIUME TANAGROAmbiente: Sono ufficialmente iniziati i lavori di svuotamento della vasca Cappuccini e di sistemazione idraulica del Fiume Calore-Tanagro nel territorio comunal ... cilentonotizie.it