Le dighe italiane hanno perso circa 160 milioni di metri cubi di acqua tra fango e detriti, nonostante le recenti piogge. La capacità utile degli invasi si attesta a circa 370 milioni di metri cubi, contro un potenziale massimo di un miliardo. La gestione delle risorse idriche si presenta quindi complessa, anche con le precipitazioni che hanno interessato le aree negli ultimi mesi.

affronta una gestione idrica complessa nonostante le precipitazioni degli ultimi mesi, con la capacità utile degli invasi che si attesta a circa 370 milioni di metri cubi su un potenziale di un miliardo. Il dato, emerso dal rapporto dell’Autorità di Bacino aggiornato al primo marzo, evidenzia come l’accumulo reale sia pesantemente penalizzato da oltre 160 milioni di metri cubi di detriti e sedimenti depositati negli anni. Il deficit strutturale tra dighe interrate e impianti inefficienti. Le infrastrutture idriche regionali mostrano ferite profonde che vanno oltre la semplice mancanza di pioggia. Attualmente, solo 25 bacini su un totale di 45 operano alla massima prestazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dighe in crisi: 160 milioni di metri cubi persi tra fango e detriti

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