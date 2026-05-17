Sarzana il PCI attacca la giunta | ‘Cantiere Poggi-Carducci un fallimento
A Sarzana, il Partito Comunista Italiano ha criticato la gestione dei lavori nei cantieri Poggi-Carducci, definendola un fallimento. La questione ha suscitato polemiche sulla tempistica e sull’efficacia delle operazioni in corso, con particolare attenzione alle conseguenze sui progetti scolastici della zona. La situazione ha attirato l’attenzione sulla relazione tra i ritardi nei lavori e la sicurezza dei cittadini, portando alla ribalta anche le dinamiche politiche legate alla gestione di queste opere pubbliche.
? Domande chiave Come influirà il ritardo sui cantieri scolastici sulla sicurezza dei cittadini?. Perché la gestione delle Poggi-Carducci è diventata un caso politico?. Chi rischia di perdere i fondi del PNRR per mancanza di pianificazione?. Quali conseguenze avrà l'assenza del nuovo Piano Urbanistico sul commercio?.? In Breve Critiche alla giunta Ponzanelli per mancanza di un Piano Urbanistico Comunale aggiornato.. Rischio perdita fondi PNRR per carenza di programmazione della spesa pubblica.. Degrado segnalato per parchi pubblici, infrastrutture e comparto balneare di Sarzana.. Commercio locale e servizi scolastici soffrono per assenza di visione strategica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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"Seduta di consiglio aperta ai cittadini sulla Poggi-Carducci"L’amministrazione comunale di Sarzana deve fare chiarezza sulla situazione della scuola Poggi-Carducci.