Sarzana il PCI attacca la giunta | ‘Cantiere Poggi-Carducci un fallimento

A Sarzana, il Partito Comunista Italiano ha criticato la gestione dei lavori nei cantieri Poggi-Carducci, definendola un fallimento. La questione ha suscitato polemiche sulla tempistica e sull’efficacia delle operazioni in corso, con particolare attenzione alle conseguenze sui progetti scolastici della zona. La situazione ha attirato l’attenzione sulla relazione tra i ritardi nei lavori e la sicurezza dei cittadini, portando alla ribalta anche le dinamiche politiche legate alla gestione di queste opere pubbliche.

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