Seduta di consiglio aperta ai cittadini sulla Poggi-Carducci

L’amministrazione comunale di Sarzana ha convocato una seduta di consiglio aperta ai cittadini per discutere della situazione della scuola Poggi-Carducci. La riunione si svolge con l’obiettivo di fornire chiarimenti sui lavori e sulle condizioni dell’edificio scolastico. La convocazione è stata annunciata per permettere a residenti e genitori di partecipare e ascoltare i dettagli relativi alla gestione della struttura.

L’amministrazione comunale di Sarzana deve fare chiarezza sulla situazione della scuola Poggi-Carducci. Anche Enrico Pieraccini, segretario provinciale del Pci, si unisce al fronte di quanti sollecitano spiegazioni. "Sarebbero in corso operazioni di smaltimento di materiale contenente amianto senza che vi sia stata alcuna comunicazione preventiva ai dirigenti scolastici e, soprattutto, durante il normale svolgimento delle attività didattiche – scrive Pieraccini –. Qualora tali notizie trovassero conferma, ci troveremmo di fronte a un fatto di estrema gravità. A essere potenzialmente coinvolti non sarebbero soltanto i bambini e gli operatori che lavorano all’interno dell’istituto, ma anche i cittadini che vivono nelle vicinanze del complesso scolastico". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Seduta di consiglio aperta ai cittadini sulla Poggi-Carducci" Scontro in consiglio comunale sulla Lega, seduta ad alta tensioneTra regolamenti, accuse politiche e polemiche personali, il question time si trasforma in un duro confronto sul gruppo del Carroccio e sugli... Leggi anche: Campania, prima seduta per il nuovo Consiglio regionale. Fico: «Natale? Mi sono riposato». Non c'è ancora l'accordo sulla giunta Aggiornamenti e notizie su Seduta di consiglio aperta ai cittadini.... Temi più discussi: Convocazione Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 1^ convocazione e 2^ convocazione; Seduta di Consiglio Comunale del 5 marzo 2026 – Giornata Cittadina per la Sicurezza sul Lavoro; Consiglio comunale. Nuova seduta il 10 marzo 2026.; Convocato per martedì 3 marzo 2026 il Consiglio Comunale. Seduta di consiglio aperta ai cittadini sulla Poggi-CarducciL’amministrazione comunale di Sarzana deve fare chiarezza sulla situazione della scuola Poggi-Carducci. Anche Enrico Pieraccini, segretario provinciale del ... lanazione.it Verità e giustizia per Tony Drago, seduta aperta di Consiglio comunale a MelilliSeduta di Consiglio comunale aperta convocata a Melilli sulla vicenda del caporale siracusano Tony Drago. Venerdì 27 febbraio, alle ore 17, convocazione straordinaria dedicata alla richiesta di istitu ... siracusaoggi.it Qualche tempo fa, seduta da sola nella platea di un teatro, in attesa dell’inizio dello spettacolo, realizzai il disegno che vi mostro. Questa piccola mimosa rossa la dedico, oggi come all’ora, a tutte quelle donne che, in silenzio, soffrono per amori che tali non so - facebook.com facebook Nuovo Stadio, fissata la seduta di consiglio per il voto sulla conferma del pubblico interesse #ASRoma x.com