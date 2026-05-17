Sarroch messa in memoria di Erminia Caboni | l’invito della famiglia

La famiglia di Erminia Caboni ha diffuso un invito ufficiale per una messa in memoria che si terrà a un mese dalla scomparsa. L’evento si svolgerà nella chiesa di Sarroch, con la partecipazione dei familiari più stretti. L’invito è stato reso pubblico attraverso canali ufficiali e riguarda tutti coloro che desiderano ricordare la persona scomparsa. La cerimonia sarà aperta a chiunque voglia rendere omaggio alla memoria di Erminia Caboni.

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? Domande chiave Chi sono i familiari che hanno diffuso l'invito ufficiale?. Dove si terrà esattamente la celebrazione per il primo mese?. Come ha influenzato la scomparsa la comunità di Sarroch?. Perché la famiglia ha scelto questo momento per ringraziare tutti?.? In Breve Celebrazione presso la parrocchia di Santa Vittoria a Sarroch sabato 16 maggio 2026.. Partecipano i figli Paolo, Franca, Salvatore e Serenella insieme a nipoti e pronipoti.. Servizi funebri gestiti dall'impresa Antonino Pani con sedi a Cagliari e Pula.. Rito segna il primo mese dalla scomparsa della defunta Erminia Caboni.. Sabato 16 maggio 2026, alle ore 19, la parrocchia di Santa Vittoria a Sarroch ospiterà la celebrazione della Santa Messa di suffragio in memoria di Erminia Caboni ved. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sarroch, messa in memoria di Erminia Caboni: l’invito della famiglia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Festa della Liberazione: messa in memoria dei cattolici della ResistenzaIn occasione dell’annuale celebrazione della Festa della Liberazione, anche quest’anno l’Anpi in accordo con il parroco don Franco Capelli,... Vescovo, Santa Messa in memoria di Suor Gabriella Thévenin, nell’anniversario della nascitaArezzo, 4 maggio 2026 – Il Vescovo celebrerà la Santa Messa in memoria di Suor Gabriella Thévenin, nell’anniversario della nascita.