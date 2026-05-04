Vescovo Santa Messa in memoria di Suor Gabriella Thévenin nell’anniversario della nascita

Il 4 maggio 2026, il Vescovo celebrerà una Santa Messa in ricordo di Suor Gabriella Thévenin, in occasione dell’anniversario della sua nascita. La cerimonia si svolgerà nella chiesa locale, alla presenza dei fedeli e di alcuni familiari. L’evento si tiene ogni anno per ricordare la religiosa, che ha dedicato gran parte della vita all’assistenza e alla spiritualità. La messa rappresenta un momento di commemorazione per la comunità.

Arezzo, 4 maggio 2026 – I l Vescovo celebrerà la Santa Messa in memoria di Suor Gabriella Thévenin, nell’anniversario della nascita. Mercoledì 13 maggio, alle ore 18:30, presso la Cappella di Casa Thevenin, in via Sassoverde 32 ad Arezzo, Sua Eccellenza Mons. Andrea Migliavacca, Vescovo di Arezzo?Cortona?Sansepolcro, presiederà la Santa Messa in memoria di Suor Gabriella Thévenin, nel 203° anniversario della nascita, avvenuta in Francia ad Argent-sur-Sauldre. La celebrazione, è aperta alla cittadinanza fino ad esaurimento dei posti disponibili. Nel ricordare la figura della fondatrice, il professor Italo Farnetani, che alla suora francese...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vescovo, Santa Messa in memoria di Suor Gabriella Thévenin, nell’anniversario della nascita Notizie correlate Leggi anche: Primo anniversario della morte di Monsignor Pierro: santa messa in suffragio a Capriglia Settimana Santa, l'olio di Capaci per la Messa Crismale: dono della Polizia al vescovo CorazzaL’olio è destinato alle Diocesi italiane per essere consacrato durante la Messa Crismale della Settimana Santa e utilizzato come olio santo nel corso... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Vescovo, Santa Messa in memoria di Suor Gabriella Thévenin, nell’anniversario della nascita; Omelia alla Santa Messa in suffragio dell’anima di S.E. Mons. Pietro Garlato, Vescovo Emerito di Tivoli 2026; La Messa del Vescovo nel magazzino Teb: L’Eucaristia fa memoria dei morti sul lavoro, degli invalidi, dei precari e degli sfruttati - Foto e video; Terremoto, alla Messa di Gemona 32 diocesi gemellate. Lamba: Il loro aiuto fu fondamentale. Adesioni ancora aperte. Santa Messa Rai 1 oggi 3 maggio 2026 | Diretta video da Lucca. Regina Caeli sul Vangelo con Papa Leone XIVSanta Messa Rai 1 in direttavideo streaming RaiPlay: il Volto Santo nella Cattedrale di Lucca e il Regina Caeli di Papa Leone XIV a mezzogiorno ... ilsussidiario.net Santa Messa Papa Leone XIV, diretta video S. Giovanni in Laterano/ Vi amo come Vescovo: al vostro servizioTermina oggi 25 maggio 2025 l'intronizzazione di Papa Leone XIV: Regina Coeli, Santa Messa in Laterano e cerimonia in Santa Maria Maggiore. La diretta video È un discorso rivolto all’intero clero di ... ilsussidiario.net 03.05.2026 (1000) S.MARGHERITA DI B. - Santa Messa del 3 maggio in onore del Santissimo Crocifisso. #SantissimoCrocifisso #sSCrocifissoSMB Ecco il link per vedere il video su YouTube: https://www.youtube.com/live/sZOiI5hCKvgsi=i9L2iXaz0rZwAFL2 - facebook.com facebook