Prima del derby tra Roma e Lazio, l’allenatore della squadra biancoceleste ha espresso pubblicamente il suo punto di vista sulla situazione nel calcio italiano. Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di DAZN, Sarri ha parlato di come sia necessario aumentare la competenza tecnica nel settore e ha criticato la presenza di figure con competenze più politiche che sportive. Le sue parole sono arrivate in un momento di grande attenzione mediatica sulla gestione e le decisioni del massimo organismo calcistico nazionale.

Biglietto di sola andata per Nico Gonzalez, destinazione Madrid: l’Atletico vicino all’intesa finale. Perché la Juventus non lo ha tenuto Bernardo Silva svela: «Cerco una squadra dove poter continuare a competere. Ho un’idea e una preferenza, ma vedremo» Milan, sorpresa Cardinale! Presente a Marassi, visita alla squadra negli spogliatoi prima del match Nico Paz alza bandiera bianca, forfait per Como Parma ma.I numeri stagionali senza l’argentino nascondono una grande verità Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Chelsea, adesso è ufficiale! Il comunicato Biglietto di sola andata per Nico Gonzalez, destinazione Madrid: l’Atletico vicino all’intesa finale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sarri tuona nel prepartita di Roma Lazio: «Parlo per il bene del nostro sport, ci vogliono meno esperti di politica sportiva e più esperti di calcio!»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sarri: Chi ha messo il derby alle 12:30 si deve dimettere. Milan-Inter invece…

Sullo stesso argomento

Sarri durissimo sulla Lega Serie A prima di Roma-Lazio: “Meno esperti di politica sportiva e più esperti di calcio”Maurizio Sarri sarà in panchina nel derby Roma-Lazio e ha espresso il suo punto di vista in merito al caos che si è sviluppato per l'organizzazione...

Sarri contro la Lega: "Esperti di politica e non di calcio, non conoscono il profumo dell'erba"Aveva detto che in caso di derby a ora di pranzo di domenica non si sarebbe presentato.

Sarri nel pre partita: La Lega non sta gestendo al meglio il campionato! Orario Derby? ImproponibileMaurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 37a giornata contro la Roma di Gianpiero Gasperini. Le dichiarazioni Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto ... lazionews24.com

Sarri: Mai avrei lasciato soli i ragazzi. La Lega si è dimostrata incapace!La mia era solo una provocazione, poi io e i giocatori lasciati solo in questa Bolgia non ce li avrei mai mandati perché ho troppo rispetto nei confronti dei miei giocatori. È solamente un esprimere ... lazionews.eu