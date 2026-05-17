Sarri durissimo sulla Lega Serie A prima di Roma-Lazio | Meno esperti di politica sportiva e più esperti di calcio

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima del derby tra Roma e Lazio, Maurizio Sarri ha commentato la situazione legata all'organizzazione del 37° turno di campionato. Il tecnico ha criticato la Lega Serie A, affermando che ci sono meno esperti di politica sportiva e più esperti di calcio. Sarri sarà in panchina per la partita e ha espresso la sua opinione riguardo al caos che si è creato tra la Lega e le istituzioni coinvolte.

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Maurizio Sarri sarà in panchina nel derby Roma-Lazio e ha espresso il suo punto di vista in merito al caos che si è sviluppato per l'organizzazione del 37° turno di campionato tra Lega Serie A e istituzioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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