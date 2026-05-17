Il tecnico della Lazio ha commentato le recenti decisioni sulla programmazione delle partite di Champions League, affermando che si trattava di una provocazione quando aveva detto di non voler partecipare. In passato, aveva espresso critiche rivolte ai membri della Lega, definendoli esperti di politica piuttosto che di calcio e sottolineando che non conoscono il “profumo dell’erba”. Queste dichiarazioni sono arrivate nel contesto delle discussioni sugli orari delle partite europee.

Aveva detto che in caso di derby a ora di pranzo di domenica non si sarebbe presentato. Invece, come prevedibile, Sarri c'è. E ancora una volta non le manda a dire: "Quello che si è visto nell'ultima settimana dimostra l'incapacità di gestire il calcio italiano. Ci sono troppi esperti di politica sportiva e nessun esperto di calcio. Queste persone non conoscono il profumo dell'erba". Nel prepartita del derby contro la Roma, fissato alle 12 dopo un accordo tra la Lega e la Prefettura, per via della concomitanza con la finale degli Internazionali di tennis, in programma alle 17 al Foro Italico, l'allenatore della Lazio torna sulle sue parole: "La mia era sono una provocazione, non avrei mai lasciato i giocatori soli in questa bolgia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sarri contro la Lega: "Esperti di politica e non di calcio, non conoscono il profumo dell'erba"

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