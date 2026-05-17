Dopo la partita tra Roma e Lazio, l’allenatore della squadra biancoceleste ha risposto alle domande dei giornalisti. Ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna comunicazione sul suo futuro da parte della società e ha espresso il desiderio di avere più influenza nelle decisioni riguardanti la squadra. La sua dichiarazione è arrivata in un’intervista rilasciata ai microfoni di DAZN. Sarri non ha fornito dettagli su eventuali trattative o cambiamenti imminenti, limitandosi a parlare della propria situazione personale.

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© Calcionews24.com - Sarri sul suo futuro: «A me non ha parlato assolutamente nessuno. Come ogni allenatore vorrei avere più voce in capitolo»

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