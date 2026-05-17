Sarri | Quest’anno sono stato ascoltato zero nessuno mi ha parlato di programmi futuri

Da ilnapolista.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita, l’allenatore della Lazio ha parlato a Dazn sottolineando di non aver avuto nessun confronto sui programmi futuri della squadra quest’anno. Ha affermato di non aver ricevuto alcuna comunicazione o indicazione riguardo a progetti o strategie future, evidenziando una certa distanza tra lui e la società in questo senso. Le sue parole si sono concentrate sulla mancanza di dialogo e di coinvolgimento nelle decisioni che riguardano il suo ruolo e l’andamento della squadra.

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Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, nel suo intervento a Dazn post-partita è stato diretto (come sempre è) relativamente al futuro in biancoceleste e al modo in cui si è sentito trattato negli ultimi tempi tutto considerando. La Lazio è in caduta libera praticamente dall’inizio di questa strana stagione. Tra mercato bloccato, acquisti discutibili e cessioni complicate, oltre a questioni interne singolari, la squadra di Sarri ha espresso in pochissime occasioni un buon gioco e si è piazzata a metà classifica forse perché di più proprio non poteva fare. Anzi si può quasi dire che sia un miracolo che in queste condizioni (per esempio così è successo alla Fiorentina) non si sia fatta risucchiare neanche per un attimo in zona retrocessione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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