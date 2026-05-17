Dopo la partita, l’allenatore della Lazio ha parlato a Dazn sottolineando di non aver avuto nessun confronto sui programmi futuri della squadra quest’anno. Ha affermato di non aver ricevuto alcuna comunicazione o indicazione riguardo a progetti o strategie future, evidenziando una certa distanza tra lui e la società in questo senso. Le sue parole si sono concentrate sulla mancanza di dialogo e di coinvolgimento nelle decisioni che riguardano il suo ruolo e l’andamento della squadra.

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, nel suo intervento a Dazn post-partita è stato diretto (come sempre è) relativamente al futuro in biancoceleste e al modo in cui si è sentito trattato negli ultimi tempi tutto considerando. La Lazio è in caduta libera praticamente dall’inizio di questa strana stagione. Tra mercato bloccato, acquisti discutibili e cessioni complicate, oltre a questioni interne singolari, la squadra di Sarri ha espresso in pochissime occasioni un buon gioco e si è piazzata a metà classifica forse perché di più proprio non poteva fare. Anzi si può quasi dire che sia un miracolo che in queste condizioni (per esempio così è successo alla Fiorentina) non si sia fatta risucchiare neanche per un attimo in zona retrocessione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sarri: “Quest’anno sono stato ascoltato zero, nessuno mi ha parlato di programmi futuri”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Serie A Now - Ennesimo colpo di scena per la partita di Perth

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Sarri sbotta: “La situazione di quest’anno non mi è piaciuta, sono stato ascoltato zero. Se i piani non collimano è inutile continuare. Avevo detto…”

Sarri: «Con Fabiani parlato poco fa, programmi della società. Il prossimo anno servono investimenti»La conferenza stampa che anticipa la semifinale di Coppa Italia Frecciarossa tra Lazio e Atalanta offre una lettura chiara sui margini di continuità,...

#Lazio , lo sfogo di #Sarri : Quest'anno sono stato ascoltato zero e non sono felice. Forse è meglio lasciarsi calciomercato.com/liste/lazio-sa… x.com

Lazio, Sarri: Vorrei avere più voce in capitolo, quest'anno sono stato ascoltato zeroMaurizio Sarri, tecnico della Lazio, commenta ai microfoni di DAZN la sconfitta per 2-0 nel derby con la Roma: Abbiamo fatto una buona partita per 60 minuti, trovarsi sotto alla fine del primo tempo ... msn.com

Sarri e le mille domande sul futuro: Ma nessuno parla del derby?. Poi la stoccata alla societàL'umore è quello dei giorni peggiori. E non potrebbe essere altrimenti. Tre giorni fa la sconfitta contro l'Inter in finale di Coppa Italia, oggi il derby. E tante, tante nubi sul futuro. Maurizio Sar ... corrieredellosport.it

CorSera: La Lazio avvisa l'Inter in vista della finale di Coppa Italia: La coppa sarà nostra. La squadra di Sarri era già concentrata sulla finale di mercoledì durante la sconfitta in campionato contro l'Inter, ma la fiducia resta alta. Alcuni giocatori hanno promess reddit