L’allenatore della squadra di calcio ha espresso la sua insoddisfazione riguardo alla gestione di questa stagione, affermando di non essere stato ascoltato e che, se i piani non si allineano, non ha senso proseguire. Nel match di domenica, valevole per la 37ª giornata di Serie A, la squadra ha battuto la rivale cittadina con un risultato di 2-0. Entrambe le reti sono state segnate di testa da un difensore, al 39’ e al 65’, contribuendo alla vittoria nel derby capitolino.

Nel derby capitolino valevole per la 37.a giornata del campionato di Serie A, la Roma ha sconfitto la Lazio per 2-0, grazie ad una doppietta di testa di Gianluca Mancini realizzata al 39? e al 65?. Con questa sconfitta i biancocelesti rimangono momentaneamente al nono posto con 51 punti, mentre i giallorossi scavalcano la Juventus e si piazzano al quarto posto con 70 punti.. L'articolo Sarri sbotta: “La situazione di quest’anno non mi è piaciuta, sono stato ascoltato zero. Se i piani non collimano è inutile continuare. Avevo detto.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Sorteggi Champions League 202021, i commenti. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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