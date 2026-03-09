L'allenatore manifesta frustrazione prima della partita contro il Sassuolo, commentando il possibile infortunio di un portiere e criticando la decisione di vendere un giocatore. Ha anche commentato sulla presenza di pubblico allo stadio, definendola deprimente. Prima dell'incontro, ha espresso chiaramente il suo stato d'animo e le sue opinioni su alcune scelte di mercato e sulla situazione generale della squadra.

L'esordio, nelle dichiarazioni prima della sfida al Sassuolo, non era stato poi esageratamente duro: "Speriamo di vedere la vera Lazio, abbiamo numeri talmente diversi nel giro di tre giorni che non sono spiegabili se non con l’atteggiamento mentale. Questione di motivazioni? Penso di sì, ma non deve succedere. Spero non sia questa l’occasione". Poi però Maurizio Sarri passa ai singoli e si scatena: "Motta? Più parlo, più lo metto sotto pressione. Il ragazzo si allena normalmente. L’assenza di Provedel è grave. Io ero completamente in disaccordo sulla cessione di Mandas. Arriva un ragazzo giovane, ha delle qualità vediamolo in campo". E infine la questione stadio vuoto: "Non solo è brutto, ma è triste e deprimente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sarri sbotta: "Provedel rotto? L'avevo detto io di non vendere Mandas... Stadio vuoto deprimente"

