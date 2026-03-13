Denise Pipitone la rivelazione della criminologa | C’è un testimone che in 20 anni non è mai stato ascoltato mi ha detto cose molto importanti

Una criminologa ha rivelato che esiste un testimone, mai ascoltato in vent’anni, che le avrebbe fornito informazioni rilevanti riguardo a un caso di scomparsa. La scoperta è stata annunciata senza ulteriori dettagli sugli individui coinvolti o sulle circostanze. La notizia si aggiunge alle incertezze di un caso irrisolto, che da tempo tiene sospese le famiglie delle persone scomparse.

Un calvario senza sosta è quello che vivono ogni giorno le famiglie degli scomparsi, sospesi in un limbo senza luce. Ma capita anche, di tanto in tanto, che quel buio venga squarciato da rivelazioni degne di nota come l’ultima sulla piccola Denise Pipitone. Soprattutto se a farle é una nota criminologa come Antonella Delfino Pesce che in queste ore rivela a Fanpage: “ C’è un testimone che in 20 anni non è mai stato ascoltato” Un nuovo testimone. Antonella Delfino Pesce, diventata nota ai più per aver fatto riaprire le indagini per il cold case di Nada Cella, per cui dopo quasi 30 anni si è arrivati a un processo e a una pena, ha rivelato l’esistenza di un nuovo testimone nel caso della scomparsa della piccola Denise Pipitone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Denise Pipitone, la rivelazione della criminologa: “C’è un testimone che in 20 anni non è mai stato ascoltato, mi ha detto cose molto importanti” Articoli correlati Denise Pipitone, la criminologa Delfino Pesce rivela: “C’è un testimone che in 20 anni non è mai stato ascoltato”Antonella Delfino Pesce, criminologa celebre per aver ottenuto la riapertura del caso Nada Cella, ha rivelato l'esistenza di un nuovo testimone nel... Denise Pipitone, spunta un testimone mai ascoltatoA più di vent’anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, la bambina sparita il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo, ci sarebbero nuovi sviluppi... Contenuti utili per approfondire Denise Pipitone Denise Pipitone, la criminologa Delfino Pesce rivela: C’è un testimone che in 20 anni non è mai stato ascoltatoAntonella Delfino Pesce, criminologa celebre per aver ottenuto la riapertura del caso Nada Cella, ha rivelato l'esistenza di un nuovo testimone nel caso ... fanpage.it Denise Pipitone, spunta un testimone mai ascoltato in oltre 21 anniUna criminologa ne ha rivelato l'esistenza. Un uomo residente a Milano che sarebbe ora pronto a riferire dettagli cruciali ... tgcom24.mediaset.it