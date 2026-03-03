Sarri | Con Fabiani parlato poco fa programmi della società Il prossimo anno servono investimenti

In vista della semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, l'allenatore delle Lazio ha riferito di aver parlato recentemente con Fabiani, dirigente della società, riguardo ai programmi per il futuro. Ha sottolineato che per il prossimo anno sono necessari investimenti e ha commentato la situazione attuale della squadra, evidenziando le priorità per le prossime stagioni.

La conferenza stampa che anticipa la semifinale di Coppa Italia Frecciarossa tra Lazio e Atalanta offre una lettura chiara sui margini di continuità, sulle priorità del club e sulle responsabilità condivise per superare una stagione complessa. Le parole dell'allenatore laziale delineano la necessità di pazienza, un percorso di crescita e una gestione attenta del mercato, con l'obiettivo di tornare a competere ai livelli richiesti dall'ambiente biancoceleste. Da subito è emersa la consapevolezza di una stagione impegnativa, riconosciuta anche dalla società. La pazienza è la parola chiave unita all'impegno personale del tecnico per ricostruire entusiasmo e continuità.