Durante un episodio trasmesso su Dazn, l’allenatore della Lazio ha parlato della partita contro la Roma, spiegando che la sua precedente dichiarazione sulla possibilità di non essere in panchina era una provocazione. Ha chiarito di non aver mai intenzione di lasciare i giocatori soli durante le partite. Questa affermazione ha suscitato attenzione, considerando anche le sue recenti assenze dalla panchina, che ha evitato di commentare ulteriormente.

Intervenuto a Dazn, Maurizio Sarri ha così presentato Lazio -Roma. Non poteva mancare un’accenno alle sue dichiarazioni sul non comparire in panchina. Sarri: “Non venire al derby? Una provocazione. Si è parlato della sua presenza oggi al derby. Le chiedo quanto siano stati importanti i suoi giocatori nel fargli cambiare idea? “La mia era una provocazione: non li avrei lasciati da soli i ragazzi, ho troppo rispetto. Volevo esprimere la mia opinione sulla Lega, che non sta gestendo bene il nostro prodotto, ossia la Serie A, già un campionato in difficoltà di suo. Due derby giocati uno a 35 gradi all’ombra e uno a fine maggio a mezzogiorno. E ancora, la bordata: “Parlo per il bene del calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sarri: “La mia era una provocazione, non avrei mai lasciato soli i ragazzi”

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