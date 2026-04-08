Un uomo racconta di aver scelto di rimanere accanto alla madre malata, affermando di non averla mai abbandonata. La sua testimonianza si inserisce in un procedimento giudiziario in cui si discute della sua presenza durante un episodio di violenza domestica. Secondo la ricostruzione, lui avrebbe chiamato i soccorsi e cercato di proteggere la madre, mentre la donna avrebbe subito danni fisici. La vicenda si svolge in una casa di famiglia e coinvolge anche altri membri.

Firenze, 8 aprile 2026 – Capita quasi a tutti, prima o poi, di dover passare dall’altra parte. L’amore verso i genitori smette di essere quel porto sicuro in cui ci siamo abitualmente rifugiati nell’infanzia, e si trasforma in qualcosa di faticoso perché, adesso, ad aver bisogno di cure e di attenzioni sono nostro padre o nostra madre. A Matteo Poggi è toccato un destino particolarmente difficile, quando alla mamma è stata diagnosticata la demenza senile e nella sua vita sono comparse responsabilità, paure, sensi di colpa e – come lui stesso ammette – anche rabbia. "Il linguaggio da solo non determinare la dignità di una persona”. A raccontare il durissimo percorso a ostacoli nel quale d’improvviso si è trasformata la sua esistenza familiare è il protagonista in prima persona, nel libro fresco di stampa “Mamma Paola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Non ho mai lasciato la mia mamma malata”. Matteo, figlio coraggio che ha scelto di restare per amore e dignità

Scialpi: «Per curare mia mamma malata di Alzheimer ho lasciato il lavoro. La musica mi ha salvato»Nel salotto di Domenica In, Giovanni Scialpi regala uno dei momenti più intensi della puntata dedicata a Sanremo e ai suoi protagonisti.

Leggi anche: L'Olimpiade di Francesca Lollobrigida: «Mi porto a casa due ori e l'amore che ho ricevuto dalla gente. Mamma prima che atleta? Non l'ho mai trovato un diminutivo»

Argomenti più discussi: Angela De Matteo, nel film La salita di Massimiliano Gallo: La bellezza arriva quando non te l’aspetti; Possiamo vivere senza Dio? Dom Matteo Ferrari al Centro universitario di Padova; L’operatore Lipu: Una scelta che mi ha dato più sicurezza; Doualla e Sioli, la nuova atletica italiana va veloce: talento, testa e sogni senza freni.

Non ho mai lasciato la mia mamma malata. Matteo, figlio coraggio che ha scelto di restare per amore e dignitàIl racconto di un caregiver familiare che accende i riflettori sulla demenza senile e la drammaticità dell’essere solo un essere umano dinanzi a uno dei mali più difficili da affrontare per un figli ... lanazione.it

“Scusa Carlo V!” Il messaggio scritto da Matteo Berrettini sulla telecamera dopo aver umiliato Medvedev a Monte-Carlo. Il retroscena sull’amicizia con Carlo Verdone - facebook.com facebook

Matteo Berrettini non ha lasciato nemmeno un game nella sua prima vittoria in carriera contro il russo Daniil Medvedev (numero 10 del ranking), sconfitto con un doppio 6-0 sulla terra rossa di Montecarlo. Il romano accede così agli ottavi. #ANSA ansa.it/sito/no x.com