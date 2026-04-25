Durante una recente intervista, i membri di un’associazione dedicata alla tutela della salute dei bambini hanno criticato le misure di lockdown, definendole dannose. Hanno inoltre affermato che sarebbe necessaria una maggiore trasparenza sui processi decisionali. Nel corso della trasmissione, sono stati anche commentati i ruoli dell’Organizzazione mondiale della sanità, accusata di aver promosso un vaccino sperimentale.

I membri dell’associazione Children’s health defense ospiti di «Tivù Verità»: «L’Oms ha promosso un siero sperimentale». Non è stata un’audizione qualunque. Davanti alla commissione Covid del Parlamento italiano sono arrivate parole destinate a riaprire un fronte mai davvero chiuso sulla gestione della pandemia, in Italia e negli Stati Uniti così come in tutto il pianeta. Mary Holland e Brian Hooker, tra i principali esponenti di Children’s health defense, l’associazione presieduta dal 2015 al 2023 dall’attuale segretario alla Salute americano Robert F. Kennedy Jr., lo scorso martedì hanno portato in Senato una lettura radicale e per molti controversa di quegli anni.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Gli esperti di Kennedy: «Lockdown dannosi, serve più trasparenza e meno terrorismo»

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