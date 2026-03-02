Il Teatro Peppe Vessicchio di Cardito protagonista a Sanremo La prima opera pubblica d’Italia dedicata al Maestro

Il Teatro “Peppe Vessicchio” di Cardito è stato protagonista a Sanremo, dove è stata presentata la prima opera pubblica in Italia dedicata al Maestro. La figlia del direttore d’orchestra, Alessia Vessicchio, ha commentato che si tratta di un omaggio, precisando che c’è differenza tra vari tipi di riconoscimenti. La cerimonia si è svolta in presenza di autorità e rappresentanti culturali.

La figlia del celebre direttore d’orchestra, Alessia Vessicchio: “C’è omaggio e omaggio: una cosa è una breve clip, già vista, al Festival di Sanremo, e un’altra cosa è consegnare a imperitura memoria il nome di Peppe Vessicchio intitolandogli un Teatro, tra l’altro affidandogli una missione in un territorio molto delicato”. Il nuovo Teatro comunale Peppe Vessicchio di Cardito protagonista a Sanremo. È stata presentata a Casa Vessicchio, nella città dei fiori, in occasione del Festival, la prima opera pubblica d’Italia intitolata al celebre direttore d’orchestra. È nata grazie a un investimento di 4 milioni della Città Metropolitana di Napoli, in un’area difficile, a due km dal Parco verde di Caivano e dal Rione Salicelle di Afragola con una missione: il teatro come terapia per il riscatto di un territorio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Il Teatro “Peppe Vessicchio” di Cardito protagonista a Sanremo. La prima opera pubblica d’Italia dedicata al Maestro Presentata a Sanremo la prima opera d’Italia intitolata a Peppe VessicchioTempo di lettura: 3 minutiIl Teatro come opportunità, come terapia per un territorio a rischio. Cardito inaugura il Teatro Comunale dedicato a Peppe VessicchioUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. IL TEATRO VESSICCHIO DI CARDITO PROTAGONISTA A SANREMO Approfondimenti e contenuti su Peppe Vessicchio. Temi più discussi: Sanremo, Napoli presenta il Teatro ‘Peppe Vessicchio’; Cardito, il teatro comunale intitolato al maestro Peppe Vessicchio; Cardito inaugura un teatro dedicato a Peppe Vessicchio; Presentato a Sanremo il teatro Peppe Vessicchio di Cardito. La figlia: Un onore e una missione. Nasce a Cardito un teatro intitolato a Peppe Vessicchio, la presentazione a SanremoInaugurato a Cardito il Teatro Comunale Peppe Vessicchio. Il progetto finanziato dal Comune di Napoli grazie a una somma di 4 milioni. internapoli.it Il Teatro Peppe Vessicchio in provincia di Napoli, per ricordare il direttore d’orchestra simbolo di SanremoA Cardito (Napoli) si inaugura il Teatro comunale Peppe Vessicchio, finanziato con 4 milioni dalla Città metropolitana e destinato a giovani e attività ... fanpage.it Un giorno ci accorgeremo che stiamo singhiozzando anche noi senza accorgercene Ti abbraccio e non smarrire mai il tuo dono”. @alfaadf ha letto il primo messaggio che ha ricevuto da Peppe Vessicchio. Poche parole ma che sanno riassumere tutta la gr - facebook.com facebook Presentata a Sanremo la prima opera d'Italia intitolata a Peppe Vessicchio x.com