Sardegna | 4,2 milioni per finanziare le cooperative nel 2026

La regione Sardegna ha annunciato un fondo di 4,2 milioni di euro destinato a finanziare le cooperative nel 2026. Le risorse sono destinate a sostenere principalmente attività nei settori agricolo, artigianale e dei servizi sociali, mentre alcuni altri ambiti sono esclusi dai finanziamenti. Le cooperative possono ottenere un contributo pari al 50% sugli investimenti necessari, a condizione di rispettare i requisiti previsti dal bando regionale. La domanda di finanziamento deve essere presentata attraverso la piattaforma dedicata entro le scadenze stabilite.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Quali settori sono esclusi dal finanziamento regionale?. Come si ottiene il contributo del 50% sugli investimenti?. Perché l'ordine di invio della domanda è così decisivo?. Come possono le nuove cooperative ottenere liquidità immediata?.? In Breve Bando aperto dal 5 maggio al 5 giugno 2026 tramite portale SIL.. Contributo del 50% su progetti minimi da 10.000 euro fino a 45.000 euro.. Filippo Sanna raccomanda verifica DURC e bilanci per accesso ai fondi.. Microcredito COOPFIN offre liquidità immediata per anticipare spese investimenti 2026.. Michele Fiori, presidente AGCI Gallura Nuoro, ha comunicato l’apertura di nuovi fondi per il potenziamento economico delle cooperative in Sardegna, con risorse complessive pari a 4. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna: 4,2 milioni per finanziare le cooperative nel 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video GUIDA COMPLETA BONUS AGRICOLTURA 2026: L'ERA DI PER RILANCIO DELL'AGRI-BUSINESS ITALIANO Sullo stesso argomento Il tesoro del ‘re delle cooperative’. Confiscati 16 milioni a BolondiIl patrimonio del “re delle cooperative” è diventato ora, definitivamente, di proprietà dello Stato. Sassuolo: 1,6 milioni dalle multe per finanziare la sicurezza stradale? Cosa sapere Sassuolo incassa 1,6 milioni di euro dalle sanzioni stradali nel corso del 2025. La classifica italiana relativa all’incremento del tasso di esportazioni nel 2025 vede quattro province del Sud tra le prime cinque: Vibo Valentia (+184,0%), Palermo (+122,4%), Enna (+67,2%) e Sud Sardegna (+50,8%). ? Lo rivela l’analisi condotta dal x.com ATP 1000 Roma R3: Jódar [32] ha battuto Arnaldi [WC], 6-1, 4-6, 6-3. reddit