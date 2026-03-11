Il tesoro del ‘re delle cooperative’ Confiscati 16 milioni a Bolondi

Il patrimonio del “re delle cooperative” è stato ufficialmente confiscato e si aggira intorno ai 16 milioni di euro. La confisca riguarda beni e diversi asset appartenenti a Bolondi, che ora passano definitivamente allo Stato. L’operazione si è conclusa con la presa di possesso dei beni, che sono stati ora formalmente sequestrati. La vicenda coinvolge direttamente Bolondi e il suo patrimonio personale.

Il patrimonio del “re delle cooperative” è diventato ora, definitivamente, di proprietà dello Stato. Per un valore complessivo di circa 16 milioni di euro, compresi 118 immobili anche di pregio in località turistiche, tutto già sotto sequestro dal 2019 e poi confiscato nel 2022, con il contenzioso che è ora terminato con la Cassazione che ha reso definitiva la confisca a carico dell’imprenditore della logistica Giancarlo Bolondi, 70enne nativo di Reggio Emilia e residente in Svizzera. Era stato arrestato nel luglio del 2018, insieme ad altre undici persone, nell’operazione “Negotium” della Guardia di finanza di Pavia, che gli aveva contestato sia l’accusa di caporalato (assolto in primo grado) che di frode fiscale (condanna definitiva a 4 anni e mezzo per cumulo con un patteggiamento al Tribunale di Velletri). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

