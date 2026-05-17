sara gallardo la lingua sfida il senso

Sara Gallardo, autrice di origini argentine, morì improvvisamente all’età di cinquantasette anni a causa di una crisi d’asma, una malattia che aveva affrontato fin dall’infanzia. Al momento della morte, era tornata a Buenos Aires per una visita breve. La sua scomparsa avvenne in un momento di ritorno alla città natale, senza preavviso. La sua vita e la sua attività letteraria erano state caratterizzate dall’uso della lingua come elemento di sfida al senso.

Scrittrici argentine Onirica e crudele, una magnifica fiaba di audace libertà tematica, fondata sull’intreccio di voci e affollata di personaggi, avventure, catastrofi: «La rosa nel vento», edita da gran vía Scrittrici argentine Onirica e crudele, una magnifica fiaba di audace libertà tematica, fondata sull’intreccio di voci e affollata di personaggi, avventure, catastrofi: «La rosa nel vento», edita da gran vía Quando morì all’improvviso per una crisi d’asma, malattia che la tormentava sin dall’infanzia, Sara Gallardo aveva cinquantasette anni ed era da poco tornata a Buenos Aires per una breve visita; ormai da tempo viveva in Europa, spostandosi tra Spagna, Italia e Svizzera, pronta ogni volta a spogliarsi di tutto e a ricominciare daccapo in case quasi vuote e in luoghi dove non conosceva nessuno e nessuno la conosceva. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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