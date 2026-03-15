Questa sera al Teatro alla Scala si tiene l’ultima recita di Der Ring des Nibelungen, con Götterdämmerung, l’opera di Richard Wagner. Simone Young dirige l’orchestra per questa rappresentazione, mentre il cast comprende diversi interpreti. La produzione è in programma in questa occasione, chiudendo la stagione dedicata alla titanica saga wagneriana. La rappresentazione si svolge in un contesto di grande attesa e attenzione.

Questa sera al Teatro alla Scala va in scena l’ultima recita di Der Ring des Nibelungen (L’anello del Nibelungo) di Richard Wagner: Götterdämmerung (Il crepuscolo degli dei). Un’operazione epocale per il Piermarini che ha visto una nuova lettura sia nella direzione musicale, sia nella regia di David McVicar che ha portato in loggione centinaia di giovani appassionati come non si vedeva da tempo, e in platea un pubblico sempre più internazionale. Sul podio Simone Young in alternanza con Alexander Soddy: nata a Sydney 65 anni, Young si conferma per il suo approccio intelligente e sensibile fra le maggiori direttrici al mondo. E racconta: "Per capire il Ring bisogna riconoscere l’importanza delle parole perché Wagner è anche l’autore del libretto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Simone Young alla Scala: "Il Ring è senso e pensiero. Wagner, una lingua madre"

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