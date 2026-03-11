Domani all’Università di Macerata si terrà un evento dedicato alla relazione tra scienza medica e umanità, con le aule che si trasformeranno in un laboratorio vivo. La giornata vedrà coinvolti professionisti e studenti in attività pratiche e dimostrazioni che mettono in evidenza l’importanza della comunicazione e dell’approccio umano nel contesto ospedaliero. L’iniziativa si svolge il 12 marzo 2026.

Domani, 12 marzo 2026, le aule dell’Università di Macerata si trasformeranno in un laboratorio vivo dove la scienza medica incontra l’umanità profonda della cura. Si terrà alle ore 17 nell’auditorium di via Padre Matteo Ricci, un incontro che va oltre la semplice traduzione linguistica per esplorare il cuore pulsante della relazione tra chi cura e chi viene curato. L’appuntamento è il secondo del percorso formativo intitolato (Inter)Mediazioni. Persone e comunità, promosso dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’ateneo maceratese. Non si tratta di una lezione accademica astratta, ma di uno scontro necessario tra competenze cliniche, diversità culturale ed etica professionale, con l’obiettivo di costruire relazioni di cura solide in contesti complessi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oltre la lingua: la sfida della cura in ospedale

