Sapiens | viaggio nei segreti delle grotte tra scienza e misteri

? Domande chiave Come hanno fatto gli animali a sopravvivere nell'oscurità totale?. Cosa nasconde il villaggio di palafitte sotto il fiume Negro?. Perché le grotte sono diventate la Cappella Sistina del Neolitico?. Come si è formato l'Uomo di Altamura nelle profondità pugliesi?.? In Breve Villaggio di palafitte dell'età del bronzo rinvenuto nel fiume Negro a Pertosa Auletta.. 300 vasi in miniatura testimoniano i riti sacri presso la grotta del Cilento.. 3000 pittogrammi neolitici decorano la grotta dei Cervi in Puglia.. Fossile dell'Uomo di Altamura rappresenta il miglior reperto Neanderthal mai trovato.. Stasera, sabato 16 maggio 2026 alle ore 21. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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ETÀ DELLA PIETRA: LA STORIA

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