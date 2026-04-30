Sabato 2 maggio, il Fai Giovani organizza un itinerario tra Arona e Angera, offrendo ai partecipanti l'opportunità di visitare i passaggi segreti della Rocca e il Museo Archeologico. L'evento si svolge lungo il percorso tra le due località, con tappe che includono l'accesso a zone normalmente non aperte al pubblico. La passeggiata si concentra sulla scoperta di luoghi storici e misteriosi legati al lago.

? Cosa sapere Il Fai Giovani organizza un itinerario tra Arona e Angera sabato 2 maggio.. Il percorso prevede l'accesso ai passaggi segreti della Rocca e al Museo Archeologico.. Sabato 2 maggio, il gruppo Fai Giovani dell’Alto Novarese organizza un itinerario storico tra Arona e Angera per esplorare i segreti medievali della Rocca e le sponde del Lago Maggiore. L’iniziativa, nata dalla collaborazione con gli Amici della Rocca e Tracciaminima, prevede una giornata di scoperte che porterà i partecipanti nei luoghi solitamente chiusi al pubblico, partendo dalle ore 9,30 con la visita ai passaggi segreti della fortificazione aronese. Il percorso mattutino si concentrerà sulla Rocca di Arona, dove i visitatori potranno addentrarsi nelle strutture difensive della fortezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arona e Angera: un viaggio tra passaggi segreti e misteri del lago

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