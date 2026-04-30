Centenario CAI Pisa | viaggio tra grotte e segreti delle acque sotterranee

Il Club Alpino Italiano di Pisa festeggia i cento anni con una giornata dedicata alla scoperta delle grotte e delle acque sotterranee, prevista per il primo maggio presso il parco di San Rossore. Durante l’evento, il ricercatore Leonardo Piccini illustrerà le caratteristiche delle acque carsiche nel territorio pisano, affrontando aspetti scientifici e geologici. La manifestazione include incontri e approfondimenti rivolti a un pubblico interessato alle peculiarità del paesaggio sotterraneo locale.

? Cosa sapere Il CAI Pisa celebra il centenario con incontri scientifici a San Rossore il 1 maggio.. Il ricercatore Leonardo Piccini analizzerà le dinamiche delle acque carsiche nel territorio pisano.. Il 1 maggio 2026, presso il Centro Visite San Rossore e il Santuario di Santa Maria in Castello, il Gruppo Speleologico CAI Pisa celebrerà un traguardo storico con un approfondimento scientifico guidato dal Prof. Leonardo Piccini sulle dinamiche delle acque carsiche. L’iniziativa nasce per onorare il centenario della fondazione del gruppo speleologico, un percorso iniziato un secolo fa grazie all’impegno del Cav. Rodolfo Giannotti. L’evento, che vede il coinvolgimento diretto del ricercatore dell’Università di Firenze, riceve il sostegno istituzionale del Comune di Pisa e della Federazione Speleologica Toscana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Centenario CAI Pisa: viaggio tra grotte e segreti delle acque sotterranee Notizie correlate "Idrocarburi, nei limiti, nelle acque sotterranee"E’ stata confermata la presenza di idrocarburi nelle acque sotterranee di via Provinciale Montalbano, ma le concentrazioni delle sostanze in... Fiumicino, allarme Arpa sulle acque sotterranee: falde inquinate e siti da bonificareFiumicino, 24 marzo 2026 – L’equilibrio ambientale del sottosuolo di Fiumicino deve fare i conti con un’eredità di pressioni antropiche che ne... Altri aggiornamenti Si parla di: Viaggio attraverso le profondità della terra - Le acque carsiche; Viaggio attraverso le profondità della terra - Le acque carsiche. Al Cai un viaggio biografico tra i rifugi e i bivacchi italiani dedicati alle donnePisa, 28 febbraio 2026 - In occasione della Giornata Internazionale della Donna e nel cuore di un anno straordinario per il Club Alpino Italiano, la Sezione di Pisa celebra il proprio centenario con ... lanazione.it