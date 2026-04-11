Sudtirol - Modena 1-1 | Chichizola para ed esce poi Santoro Punto sofferto al Druso
Da Bari a Bolzano, il giro per l'Italia del Modena si addolcisce leggermente, seppur con qualche patema: i gialli pareggiano 1-1 contro il Sudtirol nella trentaquatressima giornata di Serie BKT allo Stadio “Druso” con 626 tifosi al seguito (settore ospiti sold out). Un match che si preannunciava.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Modena trionfa a Castellammare: Chichizola para il rigore decisivoIl Modena ha scritto una pagina di storia, espugnando il fortino del Menti di Castellammare di Stabia.
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