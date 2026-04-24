Dentro il match Alla lunga lista di assenti si aggiunge Santoro Mister Bianco e gli altri ex | una sfida al passato

Nel corso della stagione, la squadra ha dovuto affrontare numerosi infortuni e assenze, tra cui quella di Santoro, che si aggiunge a una lunga lista di giocatori indisponibili. Il mister e gli ex calciatori sono coinvolti in una sfida che si svolge anche sul piano del passato, mentre la squadra si prepara alla fase finale della competizione. Fino al momento del playoff, l’attenzione rimane focalizzata su come il team affronterà le prossime sfide, tra difficoltà e incertezze.

La domanda è (e sarà, fino alla vigilia del playoff): come il Modena ci sta arrivando? Barcamenandosi, anzitutto, tra imprevisti ed infortuni. Prima Gliozzi, poi Chichizola e Defrel, Sersanti che migliora ma meglio non rischiarlo a Monza ed infine il forte attacco febbrile a Santoro, ultimo assente di giornata. Nonostante tutto questo, i segnali visti tra Catanzaro e Frosinone mostrano l’altra faccia della medaglia. Squadra tornata con un bel carattere, capace di creare e che ora deve impegnarsi di più a concretizzare e a difendere con maggior attenzione. Il secondo crash test consecutivo propone spunti tattici interessanti e, soprattutto, spunti romantici non da meno.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dentro il match. Alla lunga lista di assenti si aggiunge Santoro. Mister Bianco e gli altri ex: una sfida al passato Notizie correlate Leggi anche: Dentro la sfida. Dopo Venezia l’obiettivo è sbloccarsi in casa. Santoro si prepara a fare gli straordinari Milan, un altro difensore importante si aggiunge alla lista per il calciomercato estivoCalciomercato invernale in archivio, con il Milan che - come noto - ha piazzato un colpo in attacco (Niclas Füllkrug) e uno sulla trequarti (Alphadjo... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Serie B, Sampdoria-Monza 0-3: dominio biancorosso e gol spaziale di Petagna; Misterbianco, pronta ad entrare in funzione la nuova casa di comunità; Cisl: ok alla Casa della Comunità di Misterbianco; Cuneo-Vanchiglia 2-2, mister Bianco: Un’occasione persa (VIDEO). Cisl Catania apprezza la nuova Casa della Comunità di Misterbianco e chiede personale e piena operatività per la sanità territoriale. https://www.freepressonline.it/2026/04/23/cisl-ok-alla-casa-della-comunita-di-misterbianco/ #Misterbianco #Sanità #Cisl #PN - facebook.com facebook