Sant’Elia inseguito la ex ignora i divieti | arrestato al Brin Park

Un uomo è stato arrestato al Brin Park di Sant’Elia dopo aver ignorato i divieti e aver tentato di nascondersi tra i negozi. L’individuo, con precedenti giudiziari, è stato raggiunto dalle forze dell'ordine mentre cercava di allontanarsi dal luogo dell’episodio. Secondo le ricostruzioni, l’arresto è avvenuto senza che i divieti imposti fossero stati rispettati, e l’uomo ha cercato di svicolare tra le attività commerciali circostanti. La vicenda ha coinvolto diverse pattuglie impegnate nel controllo della zona.

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? Domande chiave Come ha fatto l'uomo a nascondersi tra i negozi?. Perché i precedenti giudiziari non hanno impedito l'inseguimento?. Dove si trovava esattamente il sospetto quando sono arrivati gli agenti?. Quali misure prenderanno le autorità dopo la violazione dei divieti?.? In Breve Soggetto già denunciato per atti persecutori con precedenti provvedimenti giudiziari emessi. Inseguimento avvenuto sabato 16 maggio presso il centro commerciale Brin Park. Uomo individuato e ammanettato dagli agenti della Sezione volanti in un negozio. Violazione degli obblighi di distanza stabiliti dai magistrati nel rione Sant'Elia. La polizia della Sezione volanti è intervenuta nel pomeriggio di sabato 16 maggio presso il centro commerciale Brin Park, nel rione Sant’Elia, per fermare un uomo che inseguiva la sua ex compagna. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sant’Elia, inseguito la ex ignora i divieti: arrestato al Brin Park ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Intervento della polizia al Brin Park: scovata un'auto rubataBRINDISI - Diversi agenti della sezione volanti della questura di Brindisi e del reparto prevenzione crimine sono entrati in azione nel primo... Brindisi, blitz al Brin Park: due fermati e un’auto rubata recuperata? Cosa sapere Due persone fermate e un'Alfa Giulia recuperata giovedì nel Brin Park di Brindisi. Nuovo stadio Sant’Elia: parere positivo della conferenza di servizi decisoria. Confermata la compatibilità ambientale dell’interventoCagliari, 3 luglio 2025 - Si è tenuta oggi nell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente la seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria relativa al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio ... regione.sardegna.it