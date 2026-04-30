Intervento della polizia al Brin Park | scovata un' auto rubata

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile 2026, agenti della polizia sono intervenuti al Brin Park, una zona commerciale alla periferia di Brindisi. La squadra della sezione volanti e del reparto prevenzione crimine sono entrate in azione in quell’area, che si trova tra la strada statale 7 e il quartiere Sant’Elia. Durante l’intervento, è stata rinvenuta un’auto risultata essere stata rubata.

BRINDISI - Diversi agenti della sezione volanti della questura di Brindisi e del reparto prevenzione crimine sono entrati in azione nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile 2026, al Brin Park, zona commerciale alla periferia di Brindisi, incastonata tra la ss7 e il Sant'Elia.Gli agenti.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Ampliamento Brin Park, il Tar al Comune: «Basta con le attese dilatorie, decidere subito sulle modifiche al progetto» Lascia le figlie piccole in auto e va a ubriacarsi al Carnevale. Intervento della poliziaViareggio, 23 febbraio 2026 – Ha trascorso la serata al carnevale di Viareggio, godendosi la festa fino alla fine. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Intervento della Polizia Locale in piazzale Chiavris per la caduta di un cane da un’abitazione; Operazione congiunta della Polizia Locale di Cologno Monzese e Brugherio in via Cilea; Arresto per tentata estorsione e tentate lesioni: intervento della Polizia di Stato - Polizia di Stato; Giaciglio trovato all'interno delle Mura e subito sgomberato dalla Polizia Locale. Avezzano, doppio intervento della Polizia Locale: fuga pericolosa, inseguimento e fermo. Denunciato giovane recidivoAvezzano – Due episodi distinti, a distanza di pochi giorni, ma un filo conduttore evidente: il controllo costante del territorio, la conoscenza puntuale dei soggetti già noti e una capacità ... terremarsicane.it Bologna, sgomberata la tendopoli sotto il portico all'Annunziata. L'assessora Madrid: «Accolti in strutture comunali, c'è chi soffia sul fuoco e chi lavora per la coesione»L'intervento della polizia locale per liberare il portico dalle tende e i materassi: nelle scorse settimane la polemica con il centrodestra ... corrieredibologna.corriere.it Decisivo l’intervento delle Volanti della Polizia di Stato: l’uomo è stato bloccato prima che la situazione degenerasse - facebook.com facebook