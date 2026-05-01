Nel pomeriggio di giovedì, la polizia ha effettuato un blitz nel Brin Park di Brindisi, fermando due persone e recuperando un'auto Alfa Giulia risultata essere rubata. L'intervento faceva parte di un'operazione volta a prevenire i furti di veicoli nell'area compresa tra la strada statale 7 e il quartiere Sant'Elia. Nessuna altra informazione su eventuali sviluppi o dettagli aggiuntivi.

? Cosa sapere Due persone fermate e un'Alfa Giulia recuperata giovedì nel Brin Park di Brindisi.. L'operazione della questura mira a contrastare i furti d'auto nell'area tra SS7 e Sant'Elia.. Due persone sono state condotte in questura e un’Alfa Giulia nera è stata recuperata dai militari giovedì 30 aprile 2026 nel Brin Park, l’area commerciale tra la SS7 e il Sant’Elia. L’operazione, avvenuta nel primo pomeriggio, ha l’impiego di quattro vetture della sezione volanti della questura di Brindisi e del reparto prevenzione crimine per colpire il fenomeno dei furti d’auto e delle targhe rubate nel capoluogo adriatico. Operazione mirata tra sala giochi e McDonald’s.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brindisi, blitz al Brin Park: due fermati e un’auto rubata recuperata

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