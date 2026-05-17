Santarcangelo una sfida bellissima

Oggi si gioca la decisiva gara tre della finale nel girone L di Serie C, un incontro che chiude una stagione lunga e ricca di sfide. La partita mette di fronte due squadre che si sono affrontate con determinazione nei playoff, in un percorso che ha portato a questa fase conclusiva. La sfida si svolge a Santarcangelo, dove tifosi e giocatori si preparano a vivere un momento di grande tensione e attesa. La vittoria deciderà chi si aggiudicherà il primo posto nel girone.

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È il giorno della bella, di una gara3 di finale che decreterà la vincente del girone L di Serie C, di una stagione lunghissima e di playoff combattuti. Ma, va ricordato, chi vincerà oggi dovrà comunque fare i conti col concentramento a quattro squadre con altre regioni che eleggerà poi tre promosse in B Interregionale. In campo Fossombrone e Santarcangelo, con inizio alle 18 nell’impianto di Fermignano (arbitri Limone e Barchetta). Fin qui due gare quasi a specchio, coi marchigiani a dominare la prima (79-56) e coi clementini a rifarsi con gli interessi mercoledì scorso al PalaSgr (69-53). La costante, per i padroni di casa, è stata fin qui la guardia classe 2005 Samuele Curic, mentre gli Angels hanno trovato continuità dal lungo Saltykov, efficace in entrambe le partite e con abbondanza di talento nelle mani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Santarcangelo, una sfida bellissima ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video In Campo per i Diritti - Stadio Mazzola di Santarcangelo di Romagna, 27 ottobre 2025 Sullo stesso argomento Renzo Furlan apre a una collaborazione con Luca Nardi: “Potrebbe essere una bellissima sfida”C’è un’ipotesi che, se confermata, potrebbe rappresentare uno snodo decisivo nella carriera di Luca Nardi: l’inizio di una collaborazione con Renzo... Leggi anche: C'è Furlan nel futuro di Nardi: "Potrebbe essere una bellissima sfida" Santarcangelo, una sfida bellissimaÈ il giorno della bella, di una gara3 di finale che decreterà la vincente del girone L di Serie C, di una stagione lunghissima e di playoff combattuti. Ma, va ricordato, chi vincerà oggi dovrà comunqu ... ilrestodelcarlino.it Santarcangelo sfida la Spal, Pietracuta a caccia della salvezzaPalcoscenico e pubblico delle grandi occasioni oggi allo stadio ’Mazza’ di Ferrara dove lo Young Santarcangelo affronta la Spal nella semifinale playoff ... ilrestodelcarlino.it