C' è Furlan nel futuro di Nardi | Potrebbe essere una bellissima sfida

Furlan è nel futuro di Nardi: potrebbe essere una sfida interessante. L'ex allenatore di Paolini, attualmente in convalescenza, è vicino a un accordo per seguire il talento di Pesaro. La trattativa tra le parti è in corso, ma ancora nessuna conferma ufficiale. La scelta di Furlan potrebbe rappresentare un passo importante per il percorso del giovane giocatore.

Una pazza idea, quella di unire Luca Nardi e Renzo Furlan? Tutt'altro. Vero che la teoria a volte non si traduce al meglio nella pratica, ma la combinazione tra il talentuosissimo classe 2003 pesarese e l'ex allenatore di Jasmine Paolini sulla carta potrebbe funzionare. Non c'è nulla di definito, l’ipotesi è ancora allo stato iniziale, ma abbastanza concreta per stuzzicare la curiosità degli appassionati di tennis. A parlarne è stato lo stesso Furlan durante una puntata di Sky Tennis Club: "Ci sono dei lavori in corso, potrebbe essere una bellissima sfida". Nardi sarebbe un progetto da costruire, un talento grezzo, ancora giovane ma non così giovane da poter aspettare ancora a lungo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - C'è Furlan nel futuro di Nardi: "Potrebbe essere una bellissima sfida" Articoli correlati Renzo Furlan apre a una collaborazione con Luca Nardi: “Potrebbe essere una bellissima sfida”C’è un’ipotesi che, se confermata, potrebbe rappresentare uno snodo decisivo nella carriera di Luca Nardi: l’inizio di una collaborazione con Renzo... Napoli, un acquisto di Manna poco sponsorizzato potrebbe essere la sorpresa del futuroIl mercato di gennaio del Napoli non ha portato soltanto rinforzi immediati per la prima squadra, ma anche un investimento importante in prospettiva. Contenuti utili per approfondire C'è Furlan nel futuro di Nardi Potrebbe... Temi più discussi: Renzo Furlan apre a una collaborazione con Luca Nardi: Potrebbe essere una bellissima sfida; Il futuro digitale del friulano passa dall’Europa; Sinner, la crisi di Paolini riaccende le voci su Furlan: l’indizio sul futuro. Il retroscena sulla lite con l’hater a Indian Wells; Luigi Furlan morì nella Campagna di Russia: gli alpini restituiscono la sua piastrina ai familiari. C'è Furlan nel futuro di Nardi: Potrebbe essere una bellissima sfidaL'ex allenatore di Paolini vicino all'accordo per seguire il talento di Pesaro ora in convalescenza per una frattura all'ulna: Ha un potenziale enorme ... msn.com Renzo Furlan apre a una collaborazione con Luca Nardi: Potrebbe essere una bellissima sfidaC’è un’ipotesi che, se confermata, potrebbe rappresentare uno snodo decisivo nella carriera di Luca Nardi: l’inizio di una collaborazione con Renzo ... oasport.it Dopo i successi con Jasmine Paolini, Renzo Furlan potrebbe ripartire da Luca Nardi: “Il primo periodo servirà a conoscerci e a creare l'alchimia giusta” - facebook.com facebook POSSIBILE COLLABORAZIONE IN ARRIVO TRA LUCA NARDI E RENZO FURLAN Ne ha parlato lo stesso allenatore durante la nuova puntata di 'Sky Tennis Club': "Potrebbe essere una bellissima sfida poiché il ragazzo ha un potenziale enorme. Il primo p x.com