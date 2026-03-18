Renzo Furlan ha espresso interesse per una collaborazione con Luca Nardi, definendola una possibile “bellissima sfida”. Se questa ipotesi si concretizzasse, potrebbe segnare un momento importante nel percorso del giovane tennista. Le parti stanno valutando la possibilità di lavorare insieme, senza ancora confermare ufficialmente l’accordo. La notizia suscita attenzione tra gli appassionati di tennis.

C’è un’ipotesi che, se confermata, potrebbe rappresentare uno snodo decisivo nella carriera di Luca Nardi: l’inizio di una collaborazione con Renzo Furlan. Un’idea ancora in fase embrionale, ma già sufficientemente concreta da alimentare aspettative e riflessioni sul futuro del talento marchigiano. A rivelarlo è stato lo stesso Furlan durante una puntata di Sky Tennis Club, senza sbilanciarsi troppo ma lasciando intendere che qualcosa si stia muovendo: “ Sì, ci sono dei lavori in corso, potrebbe essere una bellissima sfida “. Parole misurate, come nello stile dell’ex top 20 veneto, che però aprono a uno scenario intrigante. Furlan, reduce dalla lunga e fruttuosa esperienza accanto a Jasmine Paolini, guarda a Nardi come a un progetto da costruire con pazienza e profondità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Renzo Furlan apre a una collaborazione con Luca Nardi: “Potrebbe essere una bellissima sfida”

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