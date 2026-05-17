A Sant’Agata li Battiati, i Carabinieri hanno avviato un’indagine su una truffa che ha coinvolto una pensionata, alla quale sono stati sottratti i risparmi di una vita. Dopo le verifiche, è stato denunciato un uomo di 32 anni proveniente dalla Campania. L’indagine è ancora in corso e si stanno raccogliendo ulteriori dettagli sulla vicenda. La pensionata ha presentato denuncia alle forze dell’ordine, che stanno lavorando per chiarire l’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’indagine dei Carabinieri. I Carabinieri della Stazione di Sant’Agata li Battiati hanno denunciato un uomo di 32 anni originario della Campania con l’accusa di truffa aggravata. L’indagine è scattata dopo la denuncia presentata da una pensionata di 67 anni, vittima di un sofisticato raggiro che le è costato tutti i risparmi custoditi sul proprio conto corrente. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna sarebbe stata indotta a trasferire circa 50 mila euro, convinta di mettere al sicuro il proprio denaro da presunti criminali informatici. Il messaggio che ha fatto scattare la truffa. La vicenda avrebbe avuto inizio con un SMS ricevuto sul cellulare della pensionata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sant’Agata li Battiati, pensionata truffata dei risparmi di una vita: denunciato 32enne

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