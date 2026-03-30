Nella basilica di Santa Croce si svolge un evento dedicato alla musica sacra, con un focus sul celebre “Stabat Mater”. Questo lavoro, ispirato a una sequenza di Jacopone da Todi del XIII secolo, è stato inserito nella liturgia e rappresenta uno dei pezzi più noti del periodo quaresimale. La composizione viene spesso eseguita durante le celebrazioni religiose di questo tempo.

Tra i grandi lavori di musica sacra legati al periodo quaresimale il più celebre è lo “Stabat Mater”, il cui testo è tratto da una sequenza di Jacopone da Todi del XIII secolo, accolta dalla Chiesa come canto conforme alla liturgia. La popolarità dello “Stabat” va attribuita a una sintesi di immagini, dove si configura il cristiano dolore di Maria, inteso come interiore patire, che, però, si umanizza in un contemplare velato di lagrime il Figlio sulla Croce.La grande potenza evocativa del testo ha indotto una grandissima schiera di musicisti a cimentarsi nella composizione, a partire dal Rinascimento per arrivare ai giorni nostri. Tra i più... 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Stabat Mater nella basilica di Santa Croce

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