Santa Bona Vecchia | marcia e protesta contro degrado e insicurezza

Una marcia e una protesta si sono svolte oggi contro il degrado e la situazione di insicurezza in alcune aree della città. I partecipanti hanno espresso preoccupazione per un immobile abbandonato che da tempo non riceve interventi da parte del Ministero della Difesa. Durante la manifestazione, si sono sollevate anche domande sul motivo per cui un muro di cemento impedisce il passaggio di un percorso cittadino, creando ostacoli alla libera circolazione. La protesta ha coinvolto cittadini e rappresentanti di associazioni locali.

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?? Punti chiave Perché il Ministero della Difesa non interviene sull'immobile abbandonato? Come può un muro di cemento bloccare un passaggio cittadino? Chi deve rispondere alle promesse elettorali sull'ex complesso Inps? Cosa rischiano le famiglie del quadrilatero con le occupazioni abusive??? In Breve Comitato guidato da Rita Mungiardi, Silvana Pantano, Laura Lucatello e Marco Giuliato Muro in cemento eretto dalla società Le Perle s.r.l. nel 2013 Immobile via Capodistria 19 abbandonato . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Santa Bona Vecchia: marcia e protesta contro degrado e insicurezza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Treviso, giovani puliscono il campo di Santa Bona: sfida al degrado? Domande chiave Come hanno fatto i ragazzi a pulire il campo in pochi giorni? Perché i nuovi rifiuti sono comparsi subito dopo l'intervento dei... Bari Vecchia si svuota: allarme tra spopolamento e insicurezza? Cosa sapere Bari Vecchia conta oggi solo 4mila residenti tra i vicoli del borgo antico. Asfaltature in città, da martedì si parte a Santa Bona vecchiaTREVISO Da martedì 22 luglio avranno inizio i lavori di rifacimento del manto di usura di Strada Santa Bona Vecchia, nel tratto compreso tra Strada alle Capitelle e il confine comunale con Ponzano ... ilgazzettino.it Zampese: A Santa Bona mai più allagamentiTREVISO Entro fine anno sarà completata la messa in sicurezza di via Santa Bona Vecchia e, per la prossima primavera, sarà pronto anche il bacino di laminazione di via Mandruzzato che dovrebbe ... ilgazzettino.it