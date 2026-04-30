Bari Vecchia, il quartiere storico della città, registra un calo di residenti, con solo 4.000 persone ancora abitate tra i vicoli. Questa diminuzione numerica si accompagna a un aumento di segnalazioni di insicurezza e a un peggioramento delle condizioni delle edicole votive presenti nel borgo. La diminuzione della popolazione sembra contribuire a un progressivo spopolamento, mentre le autorità monitorano le conseguenze di questa tendenza.

? Cosa sapere Bari Vecchia conta oggi solo 4mila residenti tra i vicoli del borgo antico.. Il calo demografico aggrava l'insicurezza e il degrado delle edicole votive locali.. Solo 4mila residenti popolano oggi le strade di Bari Vecchia, un numero che testimonia lo spopolamento del borgo antico e accende i timori per la sicurezza e la conservazione del patrimonio storico locale. Il declino demografico della zona storica di Bari sta trasformando radicalmente il volto del quartiere, creando un vuoto che incide direttamente sulla capacità di controllo del territorio e sulla manutenzione dei simboli identitari. La riduzione degli abitanti storici non è solo un dato statistico, ma una ferita che si manifesta nella quotidianità di chi abita ancora tra i vicoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari Vecchia si svuota: allarme tra spopolamento e insicurezza

Notizie correlate

Allarme degrado a Bari Vecchia: il Comune convoca un incontro pubblico con i residentiAssociazioni e cittadini denunciano il disagio vissuto nel centro storico, in vista della stagione turistica.

Ventunenne ferito da un colpo di pistola a Bari vecchia, il raid a piedi tra i vicoli. Non si esclude un collegamento con l'omicidio in discotecaUn giovane di 21 anni è stato ferito da un proiettile nella tarda serata di ieri nel cuore di Bari Vecchia.