Sanità pubblica e rafforzamento dei servizi l' ex ministro Speranza a Messina con Antonella Russo

A Messina si è tenuto un incontro tra Antonella Russo, candidata sindaca del centrosinistra, e l’ex ministro della Salute Roberto Speranza, accompagnato da Anthony Barbagallo. L’evento si è concentrato su temi legati alla sanità pubblica, al potenziamento dei servizi territoriali e alla tutela del diritto alla cura. Durante l’incontro sono stati affrontati aspetti relativi alla gestione e al rafforzamento del sistema sanitario locale. La discussione ha coinvolto i rappresentanti politici e i professionisti del settore sanitario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La sanità pubblica, il rafforzamento dei servizi territoriali e la necessità di ridare centralità al diritto alla cura saranno al centro dell’incontro tra Antonella Russo, candidata sindaca del centrosinistra a Messina, il già ministro della Salute Roberto Speranza e Anthony Barbagallo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Congresso SIMSPE 2026: Il futuro della sanità penitenziaria al Ministero della Salute Sullo stesso argomento Rafforzamento servizi sanitari, l'Asp di Messina lancia i leader di comunitàQueste nuove figure, scelte attraverso un avviso di manifestazione di interesse, identificheranno i bisogni dei cittadini collaborando con le reti... Messina, la sfida di Antonella Russo: il campo largo si restringeLa corsa alla presidenza del Comune di Messina per la candidatura di Antonella Russo si è trasformata in una sfida di sopravvivenza politica, dove... Sanità pubblica a Messina, Russo incontra Speranza e Barbagallo su servizi e diritto alla curaLa sanità pubblica, il rafforzamento dei servizi territoriali e la necessità di ridare centralità al diritto alla cura saranno al centro dell’incontro tra Antonella Russo, candidato sindaco del centro ... strettoweb.com Roberto Speranza a Messina per Antonella Russo, focus sul sistema sanitario sicilianoIncontro lunedì a Palazzo Zanca con l'ex ministro, la candidata sindaca del centrosinistra e il segretario regionale del Pd Barbagallo da Tempostretto.it ... msn.com