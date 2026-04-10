A Messina, la corsa alla presidenza comunale vede Antonella Russo protagonista, ma la coalizione che la sostiene si è notevolmente ridotta rispetto alle aspettative iniziali. La sua candidatura si presenta ora in un contesto di schieramenti più stretti, con un raggruppamento politico che si è notevolmente ristretto nel corso delle ultime settimane. La dinamica politica locale si evolve in modo rapido, influenzando le strategie in campo.

La corsa alla presidenza del Comune di Messina per la candidatura di Antonella Russo si è trasformata in una sfida di sopravvivenza politica, dove l’illusione di una coalizione estesa si è sciolta in un raggruppamento estremamente ridotto. Mentre il centrodestra punta su una frammentazione che vede Marcello Scurria con circa 7 o 8 liste e Basile sostenuto da una pluralità di ben 14 o 15 sigle tra De Luca e altri, il fronte guidato dalla consigliera comunale Russo appare drasticamente contratteso, con una struttura che fatica a presentare un fronte unitario verso gli elettori. La geografia delle forze politiche: tra liste ufficiali e assenze strategiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, la sfida di Antonella Russo: il campo largo si restringe

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Elezioni Comunali Messina: solo due liste per Antonella Russo, il "Campo Largo" è in realtà un "Campo stretto" - facebook.com facebook