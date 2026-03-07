Rafforzamento servizi sanitari l' Asp di Messina lancia i leader di comunità

L'Asp di Messina ha iniziato a introdurre i leader di comunità come parte delle iniziative del Pnes per combattere la povertà. Questa figura, creata dall'ente, mira a rafforzare i servizi sanitari e migliorare l’assistenza nelle aree più vulnerabili. La scelta rappresenta un passo concreto nel tentativo di coinvolgere attivamente le comunità locali nelle strategie di tutela della salute.

Queste nuove figure, scelte attraverso un avviso di manifestazione di interesse, identificheranno i bisogni dei cittadini collaborando con le reti territoriali presenti in città e provincia L'Asp di Messina, nell'ambito delle linee progettuali afferenti al Pnes area contrastare la povertà, avvia una figura innovativa: il leader di comunità. Questo nuovo ruolo è fondamentale per costruire sinergie inclusive e per promuovere la partecipazione attiva dal basso, con un focus specifico sul rafforzamento dei servizi sanitari. I leader di comunità, scelti attraverso un avviso di manifestazione di interesse, sono referenti delle comunità di migranti più rappresentative dei territori di Messina e Milazzo, come quelle cingalese, islamica e bangladese.

