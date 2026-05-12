Call center Tim presidio dei lavoratori Konecta davanti al Comune Mirabelli | L' azienda dia risposte concrete
Un presidio dei lavoratori di Konecta si è tenuto davanti al municipio per chiedere risposte dall’azienda. I 76 impiegati, coinvolti in una riduzione significativa dei compiti legati alla commessa Tim 187, sono da mesi senza nuove indicazioni. La manifestazione mira a mantenere alta l’attenzione sulla loro condizione e sulla necessità di chiarimenti da parte dell’impresa. La richiesta principale riguarda un intervento concreto da parte della società.
Un nuovo presidio per mantenere alta l'attenzione sulla situazione dei 76 lavoratori di Konecta, da mesi alle prese con una drastica riduzione dei volumi di lavoro legati alla commessa Tim 187, attualmente l’unica attiva. I dipendenti e le sigle sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil si.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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