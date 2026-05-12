Call center Tim presidio dei lavoratori Konecta davanti al Comune Mirabelli | L' azienda dia risposte concrete

Un presidio dei lavoratori di Konecta si è tenuto davanti al municipio per chiedere risposte dall’azienda. I 76 impiegati, coinvolti in una riduzione significativa dei compiti legati alla commessa Tim 187, sono da mesi senza nuove indicazioni. La manifestazione mira a mantenere alta l’attenzione sulla loro condizione e sulla necessità di chiarimenti da parte dell’impresa. La richiesta principale riguarda un intervento concreto da parte della società.

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