Sanità in Molise | Roberti presenta il piano per difendere i servizi

Il rappresentante della regione Molise ha presentato un nuovo piano dedicato alla sanità locale, con l’obiettivo di migliorare i servizi e contrastare la fuga dei pazienti verso altre regioni. Il piano include interventi specifici per garantire assistenza nelle zone montane isolate, con l’adozione di misure dedicate. Sono stati definiti investimenti e strategie per rafforzare le strutture sanitarie sul territorio e mantenere i servizi essenziali accessibili a tutti.

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? Punti chiave Come potrà il nuovo piano fermare la fuga dei pazienti?. Quali misure concrete proteggeranno i cittadini delle zone montane isolate?. Perché le decisioni prese a Roma influenzano la salute locale?. Chi garantirà l'equilibrio tra tagli al budget e cure dignitose?.? In Breve Passato commissariamento e tagli hanno causato mobilità sanitaria verso l'esterno del Molise.. Piano mira a garantire cure ai cittadini dei comuni più isolati.. Obiettivo è ridurre disparità tra centri grandi e zone montane del territorio.. Proposte regionali saranno discusse nei centri decisionali dello Stato italiano.. A Campobasso, il presidente della Regione Molise Francesco Roberti ha presentato le osservazioni ufficiali riguardanti il nuovo Programma Operativo Sanitario per difendere i servizi del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità in Molise: Roberti presenta il piano per difendere i servizi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sanità Molise: la sfida di Roberti per azzerare il debito e l’autonomia? Cosa sapere A Roma il presidente Roberti chiede un incontro con il direttore Agenas Angelo Tanese. Emergenza Molise: Roberti guida il piano per riparare le stradeIl presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha assunto il ruolo di commissario straordinario per gestire l’emergenza causata dalle... Molise: approvato il DL Fiscale. Per la sanità molisana in arrivo 90 milioni di euro. Soddisfatto il presidente Roberti. x.com Sanità, disavanzo e aumento Irpef, rivolta delle Regioni. Fuoco amico sul governoSul disavanzo sanitario, che riguarda trasversalmente quasi tutte le Regioni, è ormai un tutti contro tutti. Ieri ad attaccare duramente il governo Meloni il presidente del ... quotidianodipuglia.it Sanità, Roberti: Filiera istituzionale funziona. Ok a emendamento nel DL Fiscale per anticipo dei 90 milioni di euroDopo l'ok del Senato il provvedimento passa ora alla Camera. Grazie a questo emendamento di cui si parlava da tempo, arriveranno dal Governo, per la sanità molisana, 90 milioni di euro, di cui 18 mil ... primonumero.it