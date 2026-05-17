Sanità in Molise | Roberti presenta il piano per difendere i servizi

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rappresentante della regione Molise ha presentato un nuovo piano dedicato alla sanità locale, con l’obiettivo di migliorare i servizi e contrastare la fuga dei pazienti verso altre regioni. Il piano include interventi specifici per garantire assistenza nelle zone montane isolate, con l’adozione di misure dedicate. Sono stati definiti investimenti e strategie per rafforzare le strutture sanitarie sul territorio e mantenere i servizi essenziali accessibili a tutti.

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? Punti chiave Come potrà il nuovo piano fermare la fuga dei pazienti?. Quali misure concrete proteggeranno i cittadini delle zone montane isolate?. Perché le decisioni prese a Roma influenzano la salute locale?. Chi garantirà l'equilibrio tra tagli al budget e cure dignitose?.? In Breve Passato commissariamento e tagli hanno causato mobilità sanitaria verso l'esterno del Molise.. Piano mira a garantire cure ai cittadini dei comuni più isolati.. Obiettivo è ridurre disparità tra centri grandi e zone montane del territorio.. Proposte regionali saranno discusse nei centri decisionali dello Stato italiano.. A Campobasso, il presidente della Regione Molise Francesco Roberti ha presentato le osservazioni ufficiali riguardanti il nuovo Programma Operativo Sanitario per difendere i servizi del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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