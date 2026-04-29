Il presidente della regione Molise ha annunciato l’intenzione di incontrare il direttore di Agenas a Roma, con l’obiettivo di discutere sulla situazione della sanità locale. La regione si trova in una fase di confronto sulla gestione del debito sanitario e sull’autonomia del sistema sanitario regionale. La richiesta di incontro è stata comunicata di recente, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici della discussione.

? Cosa sapere A Roma il presidente Roberti chiede un incontro con il direttore Agenas Angelo Tanese.. Il superamento del debito sanitario permetterà al Molise di uscire dal commissariamento regionale.. A Roma, durante la recente riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il presidente del Molise Francesco Roberti ha sollecitato un confronto immediato con il direttore generale di Agenas Angelo Tanese per affrontare le criticità sanitarie che colpiscono il territorio molisano. L’incontro si è sviluppato a seguito dell’audizione di Tanese, che guida l’Agenas da marzo scorso, mettendo al centro del dibattito istituzionale la necessità di un coordinamento più stretto tra lo Stato e le amministrazioni locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità Molise: la sfida di Roberti per azzerare il debito e l’autonomia

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