Emergenza Molise | Roberti guida il piano per riparare le strade

Il presidente della Regione Molise è stato nominato commissario straordinario per gestire l'emergenza causata dalle intense precipitazioni che hanno colpito la regione dal 28 marzo 2026. La decisione è stata presa in seguito alle conseguenze delle forti piogge che hanno causato danni alle infrastrutture stradali. Roberti coordina ora le operazioni di riparazione e messa in sicurezza delle strade danneggiate.

Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha assunto il ruolo di commissario straordinario per gestire l’emergenza causata dalle violente precipitazioni che hanno colpito il territorio a partire dal 28 marzo 2026. L’intervento operativo si attiva dopo la dichiarazione dello stato di emergenza approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 9 aprile, con l’obiettivo di rispondere alle criticità che hanno interessato anche Abruzzo, Basilicata e Puglia. La gestione operativa tra poteri speciali e tempi stretti. L’ordinanza firmata da Fabio Ciciliano, capo del Dipartimento della Protezione Civile, definisce una tabella di marcia precisa per affrontare le conseguenze del maltempo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza Molise: Roberti guida il piano per riparare le strade Notizie correlate Molise tagliato in due: Roberti chiede a Salvini l’emergenza nazionaleIl presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, insieme all’assessore Michele Marone, incontrerà domani il ministro delle Infrastrutture... Tollo, emergenza strade: stanziati fondi per riparare i danni del maltempoLe strade del comune di Tollo sono tornate a essere oggetto di interventi tempestivi per risolvere i disagi causati dalle violente precipitazioni che... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Emergenza maltempo in Molise, ipotesi modifica e riprogrammazione fondi Ue; Maltempo, il Molise guarda all’Europa per la ripartenza. Emergenza maltempo, Roberti nominato commissarioLo prevede un'ordinanza del capo della protezione civile. Previste procedure celeri per gli interventi e aiuti: un contributo mensile per chi è fuori casa ... rainews.it Emergenza maltempo in Molise, Roberti nominato commissario(ANSA) - CAMPOBASSO, 20 APR - A seguito degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 28 marzo hanno colpito anche il Molise, il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabio Cicilia ... msn.com , ’ : Stato di emergenza nazionale per il Molise a causa del maltempo. A seguito dell’intesa promossa dal presidente della Regione, Frances - facebook.com facebook Maltempo, governo annuncia stato di emergenza per Basilicata, Molise, Abruzzo e Puglia: “Arrivano 50 mln” x.com