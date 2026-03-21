lolita cerca un dialogo con il mondo degli adulti

Una docu-performance che indaga la difficoltà di relazione e dialogo tra le nuove generazioni e il mondo degli adulti. ’ Never young. Dov’è Lolita ’? della compagnia Biancofango, andrà in scena alle 21 di stasera al teatro Rasi di Ravenna (biglietti da 10 a 18 euro, info 0544-249244). Si tratta della seconda tappa di un percorso di ricerca artistica sull’attualità della figura di Lolita, personaggio dell’omonimo romanzo di Vladimir Nabokov. Lo spettacolo coinvolge un gruppo di cittadini over 65 di Ravenna, che ha partecipato a un laboratorio condotto da Biancofango, strutturato in quattro incontri a partire da una domanda fondamentale: dove... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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