In Ungheria, si stanno intensificando i preparativi per l’insediamento del nuovo governo, che sarà guidato da Péter Magyar, risultato vincitore alle ultime elezioni del 12 aprile. Il primo ministro designato ha avviato contatti con l’Ucraina, cercando di stabilire un dialogo con le autorità di Kiev. La situazione politica nel paese si concentra sulla definizione della squadra di governo e sui rapporti internazionali da mantenere con le nazioni vicine.

visegrad e oltre La rubrica settimanale sui sovranismi dell'est Europa. A cura di Massimo Congiu visegrad e oltre La rubrica settimanale sui sovranismi dell'est Europa. A cura di Massimo Congiu In Ungheria fervono i lavori per la formazione del nuovo governo che, come noto, sarà guidato da Péter Magyar, grande vincitore delle elezioni svoltesi lo scorso 12 aprile. L’agenda politica alla quale il prossimo premier sta lavorando è fitta; d’altra parte deve cambiare la rotta seguita per sedici anni da Viktor Orbán e guidare il paese verso altre sponde. Molti i temi delicati, tra essi quello riguardante l’Ucraina. L’iniziativa è volta a dar vita a una nuova fase nelle relazioni bilaterali che, già difficili, specie con Orbán al potere, negli ultimi tempi si sono ulteriormente deteriorate fino a toccare un minimo storico.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Péter Magyar cerca il dialogo con l’Ucraina

EU Commission Full Briefing 14/04/2026 - Hungary Funds, Ukraine Loan, Hormuz, AI

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