Sanità il Pd | Il nuovo accordo di Occhiuto con la Lombardia certifica il fallimento del cdx
Il Partito Democratico ha commentato l’annuncio di un nuovo accordo tra il presidente della regione Calabria e la Lombardia riguardante la mobilità sanitaria passiva. Secondo il partito, questa intesa dimostrerebbe il fallimento del centrodestra che governa la regione dal 2020. La comunicazione critica il fatto che, dopo diversi anni di propaganda sui social, i risultati concreti nel settore sanitario non sarebbero ancora stati raggiunti. La questione riguarda la gestione della mobilità sanitaria tra le due regioni e l’efficacia delle politiche adottate finora.
“La nuova intesa annunciata dal presidente Occhiuto con la Lombardia per la mobilità sanitaria passiva rappresenta l’ennesima ammissione difallimento del centrodestra che governa la Calabria dal 2020 e che, dopo anni di propaganda e risultati raggiunti solo sui social, non è stato ancorain grado. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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