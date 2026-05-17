Sanità il Pd | Il nuovo accordo di Occhiuto con la Lombardia certifica il fallimento del cdx

Il Partito Democratico ha commentato l’annuncio di un nuovo accordo tra il presidente della regione Calabria e la Lombardia riguardante la mobilità sanitaria passiva. Secondo il partito, questa intesa dimostrerebbe il fallimento del centrodestra che governa la regione dal 2020. La comunicazione critica il fatto che, dopo diversi anni di propaganda sui social, i risultati concreti nel settore sanitario non sarebbero ancora stati raggiunti. La questione riguarda la gestione della mobilità sanitaria tra le due regioni e l’efficacia delle politiche adottate finora.

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