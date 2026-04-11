Sanità in Calabria | il PD accusa Occhiuto di un patto col Governo

Il Partito Democratico di Reggio Calabria ha criticato la gestione della sanità in Calabria, accusando il presidente regionale di aver avviato un accordo con il Governo. La presa di posizione si concentra sulla presunta intesa che, secondo il partito, avrebbe influenzato le decisioni sul settore sanitario locale. La vicenda si inserisce in un clima di tensioni tra politica regionale e nazionale riguardo alla gestione dei servizi sanitari.

Il Partito Democratico di Reggio Calabria ha lanciato un attacco durissimo contro la gestione della sanità calabrese, accusando il presidente Occhiuto di aver stretto un patto con il Governo. Secondo la segreteria metropolitana del PD, il sostegno alle pre-intese sull’autonomia differenziata servirebbe a ottenere una via d’uscita dal piano di rientro, sacrificando però gli interessi del Sud. Lo scambio sulla pelle dei calabresi. Giuseppe Panetta, alla guida del PD reggino, non usa giri di parole per descrivere l’operazione politica in corso. Il segretario sostiene che la decisione del presidente della Regione di dare il via libera alle basi per l’autonomia differenziata rappresenti un vero e proprio baratto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità in Calabria: il PD accusa Occhiuto di un patto col Governo Leggi anche: Sanità e maltempo, Occhiuto: "Dal governo risposte importanti per la Calabria" Calabria, doppia emergenza cicloni: Governo stanzia fondi e Occhiuto commissario per la ricostruzione.Il governo Meloni si è espresso a sostegno delle comunità calabresi duramente colpite dal ciclone Ulrike, stanziando risorse e attivando procedure... Temi più discussi: Calabria. Dopo 17 anni, il Consiglio dei ministri revoca il commissariamento: Risultato storico; Calabria, Cdm revoca commissariamento Sanità. Occhiuto: Fatto storico; Autonomia differenziata, il presidente Occhiuto vota sì alle pre-intese sulla sanità; Sanità, Occhiuto: Prossimo obiettivo è veloce fine del piano di rientro. Calabria. Dopo 17 anni, il Consiglio dei ministri revoca il commissariamento: Risultato storicoIl via libera su proposta del ministro Calderoli con il parere favorevole di Giorgetti e Schillaci. Il presidente Roberto Occhiuto: Ci siamo liberati di questa camicia di forza. quotidianosanita.it Il Pd di Reggio Calabria critica il governo Occhiuto persino sul commissariamento della sanità, e se la prende anche con CannizzaroLa Federazione metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria interviene con fermezza sulla fine del commissariamento della sanità regionale e sul voto favorevole del presidente Occhiuto sul ... strettoweb.com Sanità, dopo 17 anni la #Calabria è fuori dal commissariamento. Il discorso del Presidente Occhiuto tra prossimi obiettivi, reclutamento medici e ringraziamenti - facebook.com facebook